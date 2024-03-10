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Сегодня, 07:28

45 очков Дюранта не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Бостоном», «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бостон» на выезде обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:107.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 45 очков.

В параллельных матчах «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт» (126:113), а «Денвер» разгромил «Юту» (142:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Бостон» — 107:117 (26:31, 24:31, 28:25, 29:30)

Ф: Дюрант (45 + 10 подборов), Бил (25), Бол (13)

Б: Тейтум (29 + 10 подборов), Браун (27), Холидей (15)

10 марта. Финикс. «Footprint Center».

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30)

Г: Томпсон (27), Куминга (26), Уиггинс, Джексон-Дэвис (оба — 11)

С: Джонсон (22 + 11 подборов), Сохан, Бранэм (оба — 20)

10 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Денвер» — «Юта» — 142:121 (38:22, 40:22, 24:44, 40:33)

Д: Мюррэй (37), Йокич (26), Портер (19)

Ю: Джордж (29), Кларксон (22), Коллинз (19)

10 марта. Денвер. «Ball Arena».

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