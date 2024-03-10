45 очков Дюранта не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Бостоном», «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт»
«Бостон» на выезде обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:107.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 45 очков.
В параллельных матчах «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт» (126:113), а «Денвер» разгромил «Юту» (142:121).
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Бостон» — 107:117 (26:31, 24:31, 28:25, 29:30)
Ф: Дюрант (45 + 10 подборов), Бил (25), Бол (13)
Б: Тейтум (29 + 10 подборов), Браун (27), Холидей (15)
10 марта. Финикс. «Footprint Center».
«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30)
Г: Томпсон (27), Куминга (26), Уиггинс, Джексон-Дэвис (оба — 11)
С: Джонсон (22 + 11 подборов), Сохан, Бранэм (оба — 20)
10 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Денвер» — «Юта» — 142:121 (38:22, 40:22, 24:44, 40:33)
Д: Мюррэй (37), Йокич (26), Портер (19)
Ю: Джордж (29), Кларксон (22), Коллинз (19)
10 марта. Денвер. «Ball Arena».