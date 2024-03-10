«Даллас» победил «Детройт», Дончич сделал трипл-дабл

«Даллас» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:124.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Маверикс» Лука Дончич, который сделал трипл-дабл: у словенца 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

В параллельном матче «Шарлотт» победил «Бруклин» — 110:99.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 124:142 (34:35, 31:34, 23:37, 36:36)

Дет: Каннингем (33 + 10 передач), Фонтеккио (27), Вайзман (17 + 11 подборов)

Дал: Дончич (39 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (21), Гэффорд, Хардуэй (оба — 17)

«Шарлотт» — «Бруклин» — 110:99 (31:35, 32:17, 27:30, 20:17)

Ш: Майлз Бриджес (24 + 10 подборов), Миллер (23), Ричардс (15 + 11 подборов)

Б: Томас (31), Микал Бриджес (19), Клэкстон (14 + 10 подборов)