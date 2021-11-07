38 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Атланту»
«Финикс» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:117.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 38 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Атланта» — 121:117 (25:26, 34:32, 27:40, 35:19)
Ф: Букер (38), Пол (16 + 12 передач), Камински (16)
А: Янг (31 + 13 передач), Коллинз (26 + 10 подборов), Богданович (18)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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