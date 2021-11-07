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38 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Атланту»

07:27
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«Финикс» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:117.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 38 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Атланта» — 121:117 (25:26, 34:32, 27:40, 35:19)

Ф: Букер (38), Пол (16 + 12 передач), Камински (16)

А: Янг (31 + 13 передач), Коллинз (26 + 10 подборов), Богданович (18)

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Иван Торопцев все материалы автора
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