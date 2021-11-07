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«Лейкерс» проиграли «Портленду» и потерпели второе поражение подряд

07:52
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«Портленд» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:90.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 25 очков.

Поражение от «Портленда» стало для «Лейкерс» вторым подряд — в прошлом матче команда из Лос-Анджелеса уступила «Оклахоме» (104:107).

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Лейкерс» — 105:90 (36:14, 15:22, 42:26, 12:28)

П: Лиллард (25), Нуркич (15 + 17 подборов), Пауэлл (13)

Л: Монк (13), Энтони (12), Ховард (11)

7 ноября.

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Иван Торопцев все материалы автора
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