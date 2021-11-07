«Лейкерс» проиграли «Портленду» и потерпели второе поражение подряд
«Портленд» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:90.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 25 очков.
Поражение от «Портленда» стало для «Лейкерс» вторым подряд — в прошлом матче команда из Лос-Анджелеса уступила «Оклахоме» (104:107).
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Лейкерс» — 105:90 (36:14, 15:22, 42:26, 12:28)
П: Лиллард (25), Нуркич (15 + 17 подборов), Пауэлл (13)
Л: Монк (13), Энтони (12), Ховард (11)
7 ноября.
Методология
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