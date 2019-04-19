"Филадельфия" обыграла "Бруклин" и вышла вперед в серии

"Филадельфия"​​ обыграла "Бруклин" (131:115) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда вышла вперед в серии - 2-1. Следующая игра состоится 20 апреля.

В составе победителей самым результативным стал Бен Симмонс, который набрал 31 очко. 29 очков и 16 подборов у Тобайаса Харриса. У "Бруклина" по 26 очков набрали Карис Лэверт и Д'Анджело Расселл.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Бруклин" - "Филадельфия" - 115:131 (24:32, 35:33, 31:32, 25:34)

Счет в серии: 1-2

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