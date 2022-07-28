«Филадельфия» объявила о переподписании контракта с Харденом

«Филадельфия» объявила о переподписании контракта с защитником Джеймсом Харденом.

Ранее стало известно, что 32-летний американец подпишет двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

Сообщалось, что 10-кратный участник матча всех звезд НБА сократит зарплату на 15 миллионов долларов, чтобы «Филадельфия» могла подписать новых игроков.

В конце июня защитник отказался от опции игрока в контракте.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем 21 очко, делая 7 подборов и 10,5 передачи.