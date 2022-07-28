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Сегодня, 01:33

Харден верит, что «Филадельфия» может выиграть чемпионат НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джеймс Харден.
Фото Global Look Press

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден после подписания нового контракта поделился ожиданиями от нового сезона в НБА. 32-летний американец подписал двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

«Хотел остаться здесь. Мы собираемся добиться победы, и я думаю, что у нас есть все необходимое для достижения этой цели. С первого дня в «Сиксерс» я чувствовал себя в Филадельфии как дома. Рад, что смогу продолжить выступление, которое начал в прошлом сезоне. Мне не терпится выйти на площадку с командой и начать наш путь», — цитирует пресс-служба клуба Хардена.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем 21 очко, 7 подборов и 10,5 передачи.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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