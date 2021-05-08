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«Чикаго» обыграл «Бостон»

05:02

«Чикаго» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА (121:99). «Буллз» одержали вторую победу кряду после серии поражений.

«Бостон» занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Чикаго» — 11-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бостон» — 121:99 (30:28, 30:18, 34:28, 27:25)

Ч: Уайт (25), Лавин (25), Вучевич (18 + 14 подборов + 10 передач).

Б: Уокер (33), Фурнье (17), Тейтум (9), Г. Уильямс (9).

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