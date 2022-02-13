40 очков и трипл-дабл Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Кливлендом»

«Филадельфия» обыграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:93.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид сделал трипл-дабл. На его счету 40 очков, 14 подборов и 10 передач.

В параллельных матчах «Торонто» проиграл «Денверу», а «Мемфис» победил «Шарлотт».

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Кливленд» — 103:93 (36:23, 22:28, 22:20, 23:22)

Ф: Эмбиид (40 + 14 подборов + 10 передач), Макси (16), Харрис (11)

К: Гарланд (27), Аллен (13), Осман (12)

13 февраля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Шарлотт» — «Мемфис» — 118:125 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26)

Ш: Розье (35 + 10 подборов), Болл (25), Харрелл (20)

М: Морант (26), Бэйн (25), Джексон (18 + 10 подборов)

13 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Торонто» — «Денвер» — 109:110 (25:31, 32:25, 29:27, 23:27)

Т: Сиакам (35 + 10 подборов), Ванвлит (25), Барнс (17)

Д: Йокич (28 + 15 подборов), Грин (19), Гордон (13)

13 февраля. Торонто. «Scotiabank Arena».