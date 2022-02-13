40 очков и трипл-дабл Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Кливлендом»
«Филадельфия» обыграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:93.
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид сделал трипл-дабл. На его счету 40 очков, 14 подборов и 10 передач.
В параллельных матчах «Торонто» проиграл «Денверу», а «Мемфис» победил «Шарлотт».
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Кливленд» — 103:93 (36:23, 22:28, 22:20, 23:22)
Ф: Эмбиид (40 + 14 подборов + 10 передач), Макси (16), Харрис (11)
К: Гарланд (27), Аллен (13), Осман (12)
13 февраля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».
«Шарлотт» — «Мемфис» — 118:125 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26)
Ш: Розье (35 + 10 подборов), Болл (25), Харрелл (20)
М: Морант (26), Бэйн (25), Джексон (18 + 10 подборов)
13 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».
«Торонто» — «Денвер» — 109:110 (25:31, 32:25, 29:27, 23:27)
Т: Сиакам (35 + 10 подборов), Ванвлит (25), Барнс (17)
Д: Йокич (28 + 15 подборов), Грин (19), Гордон (13)
13 февраля. Торонто. «Scotiabank Arena».