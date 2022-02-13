«Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио», несмотря на дабл-дабл Макколлума

«Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:124.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум, набравший 36 очков. Также 30-летний американец оформил дабл-дабл — на его счету 11 подборов.

Матч против «Сан-Антонио» стал для Макколлума вторым за «Нью-Орлеан», он перешел в команду из «Портленда» в результате обмена 8 февраля.

В параллельной игре «Вашингтон» уступил «Сакраменто» — 110:123.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:124 (33:37, 20:22, 29:39, 32:26)

Н: Макколлум (36 + 11 подборов), Ингрэм (22), Валанчюнас (17 + 12 подборов)

С: Маррей (31 + 12 передач), Уокер (17), Джонсон (16)

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 110:123 (29:24, 36:35, 23:33, 22:31)

В: Кузма (22), Кисперт (20), Брайант, Хатимура (оба — 13)

С: Фокс (26), Барнс (21), Харклесс (17)