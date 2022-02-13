«Бруклин» проиграл «Майами» и потерпел 11-е поражение подряд
«Бруклин» проиграл «Майами» и потерпел 11-е поражение подряд
«Бруклин» проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:115.
Это поражение стало для «Нетс» 11-м подряд.
В параллельном матче «Чикаго» выиграл у «Оклахомы» — 106:101.
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Бруклин» — 115:111 (26:26, 38:32, 27:18, 24:35)
М: Адебайо (19 + 14 подборов), Робинсон (17), Хирро (15)
Б: Ирвинг (29), Томас (22), Эдвардс (13)
13 февраля. Майами. «FTX Arena».
«Чикаго» — «Оклахома» — 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21)
Ч: Дерозан (38), Вучевич (31 + 15 подборов), Уайт (16)
О: Дорт (31), Бэйзли (17), Уильямс (12), Гидди (11 + 12 подборов + 10 передач)
13 февраля. Чикаго. «United Center».
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