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«Бруклин» проиграл «Майами» и потерпел 11-е поражение подряд

«Бруклин» проиграл «Майами» и потерпел 11-е поражение подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Бруклин» проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:115.

Это поражение стало для «Нетс» 11-м подряд.

В параллельном матче «Чикаго» выиграл у «Оклахомы» — 106:101.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Бруклин» — 115:111 (26:26, 38:32, 27:18, 24:35)

М: Адебайо (19 + 14 подборов), Робинсон (17), Хирро (15)

Б: Ирвинг (29), Томас (22), Эдвардс (13)

13 февраля. Майами. «FTX Arena».

«Чикаго» — «Оклахома» — 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21)

Ч: Дерозан (38), Вучевич (31 + 15 подборов), Уайт (16)

О: Дорт (31), Бэйзли (17), Уильямс (12), Гидди (11 + 12 подборов + 10 передач)

13 февраля. Чикаго. «United Center».

БК Бруклин Нетс
БК Майами Хит
Оклахома-Сити Тандер
ХК Чикаго Блэкхокс
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