«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Денвер» обыграл «Сан-Антонио»
«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:102.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков.
В параллельном матче «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» — 127:112.
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Голден Стэйт» — 102:93 (23:22, 23:27, 24:24, 32:20)
Ф: Эмбиид (26), Харрис (16), Макси (14)
Г: Пул (23), Уиггинс (20), Карри (18)
12 декабря. Филадельфия. «Wells Fargo Center».
«Сан-Антонио» — «Денвер» — 112:127 (29:28, 27:44, 18:31, 38:24)
С: Уокер (16), Васселл (15), Джонсон, Форбс (оба — 14)
Д: Йокич (35 + 17 подборов), Ховард (21), Моррис (19)
12 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю