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«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Денвер» обыграл «Сан-Антонио»

07:14
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«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:102.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков.

В параллельном матче «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» — 127:112.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Голден Стэйт» — 102:93 (23:22, 23:27, 24:24, 32:20)

Ф: Эмбиид (26), Харрис (16), Макси (14)

Г: Пул (23), Уиггинс (20), Карри (18)

12 декабря. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 112:127 (29:28, 27:44, 18:31, 38:24)

С: Уокер (16), Васселл (15), Джонсон, Форбс (оба — 14)

Д: Йокич (35 + 17 подборов), Ховард (21), Моррис (19)

12 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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