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«Кливленд» обыграл «Сакраменто» и одержал третью победу подряд

06:36
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«Кливленд» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:103.

«Кавальерс» продлили свою победную серию до 3 матчей подряд.

В параллельных встречах «Майами» разгромил «Чикаго», а «Хьюстон» уступил «Мемфису».

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Сакраменто» — 117:103 (36:23, 45:29, 20:26, 16:25)

К: Окоро (20), Аллен (19 + 11 подборов), Осман (18)

С: Хилд (21), Митчелл (14), Фокс (13)

12 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Майами» — «Чикаго» — 118:92 (39:25, 26:27, 21:18, 32:22)

Май: Робинсон (26), Дэдмон (20 + 12 подборов), Хирро (17)

Ч: Лавин (33), Болл (15), Браун, Вучевич (оба — 10)

12 декабря. Майами. «FTX Arena».

«Мемфис» — «Хьюстон» — 113:106 (40:29, 23:18, 23:30, 27:29)

Мем: Брукс (25), Бэйн (19), Андерсон (16)

Х: Вуд (22 + 11 подборов), Брукс (18), Шенгюн (15)

12 декабря. Мемфис. «FedExForum».

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Иван Торопцев все материалы автора
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