«Кливленд» обыграл «Сакраменто» и одержал третью победу подряд
«Кливленд» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:103.
«Кавальерс» продлили свою победную серию до 3 матчей подряд.
В параллельных встречах «Майами» разгромил «Чикаго», а «Хьюстон» уступил «Мемфису».
НБА
Регулярный сезон
«Кливленд» — «Сакраменто» — 117:103 (36:23, 45:29, 20:26, 16:25)
К: Окоро (20), Аллен (19 + 11 подборов), Осман (18)
С: Хилд (21), Митчелл (14), Фокс (13)
12 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Майами» — «Чикаго» — 118:92 (39:25, 26:27, 21:18, 32:22)
Май: Робинсон (26), Дэдмон (20 + 12 подборов), Хирро (17)
Ч: Лавин (33), Болл (15), Браун, Вучевич (оба — 10)
12 декабря. Майами. «FTX Arena».
«Мемфис» — «Хьюстон» — 113:106 (40:29, 23:18, 23:30, 27:29)
Мем: Брукс (25), Бэйн (19), Андерсон (16)
Х: Вуд (22 + 11 подборов), Брукс (18), Шенгюн (15)
12 декабря. Мемфис. «FedExForum».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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