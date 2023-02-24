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Энтони Дэвис: «В последних двух матчах «Лейкерс» смотрелись отлично»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис остался доволен тем, как команда выступает после изменений в составе.

В четверг «озерники» переиграли «Голден Стэйт» со счетом 124:111.

«Мы продолжаем сыгрываться на ходу. В последних двух матчах мы отлично смотрелись, если брать игру в целом. У «Лейкерс» теперь полноценная команда со всеми необходимыми составляющими, у нас есть шанс набрать ход и улучшить свое положение», — приводит слова Дэвиса ESPN.

«Лейкерс» занимает 13-е место в турнирной таблице «Запада».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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