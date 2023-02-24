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Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:111.

Самым результативным в составе победителей был Малик Бисли, набравший 25 очков. В активе Энтони Дэвиса дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

У «Голден Стейт» самым результативным игроком стал Клей Томпсон, набрав 22 очка.

В другом матче «Сакраменто» обыграл «Портленд» со счетом 133:116.

Самым результативным игроком этой встречи стал защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, набравший 31 очко.

«Лейкерс» занимает 13-е место в турнирной таблице «Запада», «Голден Стэйт» — 10-е. «Сакраменто» располагается на 3-м месте, «Портленд» — на 12-м.

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«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 124:111 (31:23, 28:33, 36:24, 29:31)

24 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Сакраменто» — «Портленд» — 133:116 (29:37, 37:20, 34:34, 33:25)

24 февраля. Сакраменто. «Golden 1 Center».

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
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