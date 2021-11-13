Энтони Дэвис: «Команда чемпионов — это не про нас»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал крупное поражение команды от «Миннесоты» (83:107) в матче регулярного чемпионата НБА.
«С такой игрой нам не выиграть чемпионат. Мы должны стать лучше. Нам надо решить, кем мы хотим быть. Команда чемпионов? Сейчас это не про нас», — приводит слова Дэвиса ESPN.
«Лейкерс» занимают седьмое место в Западной конференции НБА. Команда набрала 20 очков в 13 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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