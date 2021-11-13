Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Энтони Дэвис: «Команда чемпионов — это не про нас»

11:13
Теги:

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал крупное поражение команды от «Миннесоты» (83:107) в матче регулярного чемпионата НБА.

«С такой игрой нам не выиграть чемпионат. Мы должны стать лучше. Нам надо решить, кем мы хотим быть. Команда чемпионов? Сейчас это не про нас», — приводит слова Дэвиса ESPN.

«Лейкерс» занимают седьмое место в Западной конференции НБА. Команда набрала 20 очков в 13 играх.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401360008

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека
Путин оценил заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину
0