«Лейкерс» уступили «Миннесоте», проиграв одну из четвертей с разницей в 28 очков
«Лейкерс» уступили «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 83:107.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, который набрал 29 очков.
Отметим, что «Лейкерс» разгромно проиграли третью четверть, уступив «Миннесоте» 28 очков (12:40).
НБА
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Миннесота» — 83:107 (26:19, 23:25, 12:40, 22:23)
Л: Дэвис (22), Уэстбрук (20), Ховард (9 + 10 подборов)
М: Таунс (29), Расселл (22), Райд (12)
13 ноября. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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