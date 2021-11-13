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«Лейкерс» уступили «Миннесоте», проиграв одну из четвертей с разницей в 28 очков

08:58

«Лейкерс» уступили «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 83:107.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, который набрал 29 очков.

Отметим, что «Лейкерс» разгромно проиграли третью четверть, уступив «Миннесоте» 28 очков (12:40).

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Миннесота» — 83:107 (26:19, 23:25, 12:40, 22:23)

Л: Дэвис (22), Уэстбрук (20), Ховард (9 + 10 подборов)

М: Таунс (29), Расселл (22), Райд (12)

13 ноября. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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