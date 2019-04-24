Центровой "Портленда" Энес Кантер пошутил в адрес "Нью-Йорка" после победного матча серии плей-офф против "Оклахомы" (118:115, 4-1).

В начале февраля руководство "Никс" отчислило 26-летнего баскетболиста, после чего Кантер присоединился к "Портленду". "Нью-Йорк" завершил регулярный чемпионат на последнем месте в турнирной таблице.

– Прежде всего хочется поблагодарить "Нью-Йорк" за то, что решили отчислить меня. Меня бы здесь не было, если бы они не отказались от моих услуг, – приводит слова Кантера NBA on ESPN.

Также турецкий баскетболист прокомментировал игру лидера и партнера по команде Дэмиэна Лилларда.

– Я никогда не видел ничего подобного раньше. Я играл со многими замечательными игроками, но Лиллард – номер один.