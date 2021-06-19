Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Эмбиид и Коллинз устроили потасовку в шестом матче серии «Атланта» — «Филадельфия»

05:39
Теги:

В шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА между «Атлантой» и «Филадельфией» произошла стычка между центровым Джоэлом Эмбиидом и форвардом Джоном Коллинзом.

В четвертой четверти Эмбиид нарушил правила и упал на соперника. Затем между игроками возникла потасовка. Оба были наказаны техническим замечанием.

Читайте также

Не верится, что в отборе Россия громила эту Шотландию 4:0, а Дзюба забивал три. Мнение Рабинера о британском дерби
Матч Бельгия — Россия — самая популярная передача недели на ТВ. По рейтингам футболисты обогнали даже финал Евровидения
Потрясающий контроль мяча от Месси в матче против Уругвая. Видео
«Зачем больного человека бить?» Исмаилов-старший обратился к тем, кто хочет провести бой с Емельяненко

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд