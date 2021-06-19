«Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой»
«Филадельфия» переиграла «Атланту» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА (104:99). Счет в серии стал равный — 3-3.
Решающий матч в серии состоится 21 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Атланта» — «Филадельфия» — 99:104 (29:22, 22:25, 25:33, 23:24)
А: Янг (34 + 12 передач), Хертер (17 + 11 подборов), Капела (14 + 11 подборов).
Ф: Сет Карри (24), Харрис (24), Эмбиид (22 + 13 подборов).
Счет в серии: 3-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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