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«Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой»

05:25
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«Филадельфия» переиграла «Атланту» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА (104:99). Счет в серии стал равный — 3-3.

Решающий матч в серии состоится 21 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Атланта» — «Филадельфия» — 99:104 (29:22, 22:25, 25:33, 23:24)

А: Янг (34 + 12 передач), Хертер (17 + 11 подборов), Капела (14 + 11 подборов).

Ф: Сет Карри (24), Харрис (24), Эмбиид (22 + 13 подборов).

Счет в серии: 3-3.

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Евгений Козинов все материалы автора
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