Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Клипперс» вышли в финал Западной конференции

07:47

«Клипперс» переиграл «Юту» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА (131:119). Команда из Лос-Анджелеса выиграла серию и вышла в финал Западной конференции.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Клипперс» — «Юта» — 131:119 (31:33, 19:39, 41:22, 40:25)

К: Мэнн (39), Джордж (28), Джексон (27 + 10 передач).

Ю: Митчелл (39), О'Нил (21 + 10 подборов), Кларксон (21).

Счет в серии: 4-2.

Читайте также

«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»
Призывник пришел в военкомат в юбке и с розовыми волосами под Ростовом
С кем встречался Максим Галкин до Аллы Пугачевой
Экипаж упавшего в Кузбассе самолета сообщал об остановке двигателя

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
1
Офсайд