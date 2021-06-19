«Клипперс» вышли в финал Западной конференции
«Клипперс» переиграл «Юту» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА (131:119). Команда из Лос-Анджелеса выиграла серию и вышла в финал Западной конференции.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Клипперс» — «Юта» — 131:119 (31:33, 19:39, 41:22, 40:25)
К: Мэнн (39), Джордж (28), Джексон (27 + 10 передач).
Ю: Митчелл (39), О'Нил (21 + 10 подборов), Кларксон (21).
Счет в серии: 4-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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