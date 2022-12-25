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Тренер «Бостона» Маззулла: «Можно хорошо играть, но проигрывать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла доволен результатами своей команды, несмотря на поражения в последних матчах.

«Разве не у каждой команды случаются провалы во время игры? Я думаю, что мы создали ожидание того, что нельзя проигрывать и хорошо играть одновременно. Я думаю, что это возможно. Я считаю, что можно играть хорошо, но проигрывать. Я также думаю, что можно играть отстойно и выигрывать. Нужно формировать понимание того, как проходит игра», — приводит слова Маззулла The Athletic.

В четырех последних матчах «Бостон» проиграл три встречи. Команда возглавляет турнирную таблицу восточной конференции НБА, набрав 56 очков в 33 играх.

НБА
БК Бостон Селтикс
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