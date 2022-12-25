Батлер — о травме: «Это тяжело, когда ты выбываешь. Я знаю, что могу помочь команде»

Защитник «Майами» Джимми Батлер высказался о своей травме. Баскетболист получил растяжение связок в матче против против «Индианы» (108:111).

«Это тяжело, когда ты выбываешь. Я не специально это делаю, очевидно. Но на данный момент это расстраивает. Я могу представить, что чувствуют мои товарищи по команде и мой тренер. Но я хочу быть там, честно. Потому что я думаю, что могу помочь команде. Я знаю, что могу помочь. Я со всем разберусь , и мы проведем серию побед», — цитирует Yahoo Sports Батлера.

«Майами» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 16 побед и потерпела 17 поражений в текущем сезоне.