Джеймс Харден хочет вернуться в «Хьюстон» следующим летом

Звездный разыгрывающий Джеймс Харден хочет вернуться в «Хьюстон» следующим летом. Он не планирует продлевать контракт с «Филадельфией», утверждает ESPN.

Харден подписал двухлетний контракт с «Сиксерс» на 68,6 миллиона долларов с опцией продления соглашения еще на год по желанию игрока летом 2023 года. Однако 33-летний баскетболист планирует отказаться от этого пункта в контракте.

Харден выступал за «Хьюстон» в период с 2012 по 2021 года, но под конец карьеры в «Рокетс» затребовал обмена.

В нынешнем сезоне он провел за «Филадельфию» 17 матчей, набирая в среднем 21,4 очка за встречу.