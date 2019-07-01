Джамал Маррэй продолжит выступать за "Денвер", подписав контракт на 170 миллионов долларов

Защитник Джамал Маррэй подпишет новый контракт с "Денвером", сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что стороны договорились о новом пятилетнем контракте. Зарплата игрока составит 170 миллионов долларов.

22-летний канадец в прошлом сезоне провел 75 матчей в регулярном чемпионате НБА. Его средние показатели за матч - 14,8 очка, 3,5 подбора, 3,4 передачи. В 14 матчах плей-офф у него в среднем за игру 21,3 очка, 4,4 подбора, 4,7 передачи.

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