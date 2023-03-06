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Сегодня, 14:49

Дюрант высказался об игре против Ирвинга

Виталий Косик
Корреспондент
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Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поделился эмоциями после игры против бывшего одноклубника Кайри Ирвинга, который сейчас выступает за «Даллас» (130:126).

«Никаких эмоций вообще. Это просто еще один матч. Как я уже говорил ранее, большую часть своей карьеры я играл против Кайри. Последние пару сезонов он был в моей команде, но большую часть своей карьеры я играл против него, так что я знаю, каково это», — заявил Дюрант на пресс-конференции.

Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков. В активе Ирвинга 30 очков.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Финикс Санс
Кайри Ирвинг
Кевин Дюрант
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