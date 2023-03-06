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Главный тренер «Мемфиса» прокомментировал отстранение Моранта, который показал пистолет на стриме

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Главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс отреагировал на ситуацию вокруг разыгрывающего команды Джа Моранта.

Ранее баскетболиста отстранили как минимум на два матча НБА. 23-летний игрок показал боевой пистолет в ходе прямой трансляции в социальных сетях. В этот момент американец находился в ночном клубе.

«Очень непростой момент. Понятно, что я не стану комментировать наши внутренние разговоры. Мы любим Джа и желаем для него лучшего. Главное сейчас — убедиться, что он получает нужную помощь. Мы, со своей стороны, будем его поддерживать, но при этом он должен понести ответственность. О точных сроках его возвращения пока говорить рано», — заявил Дженкинс на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 Морант принял участие в 53 матчах «Мемфиса», набирая в среднем 27,1 очка, а также делая 8,2 передачи и 6,0 подбора за игру.

БК Мемфис Гриззлиз
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