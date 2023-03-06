Главный тренер «Мемфиса» прокомментировал отстранение Моранта, который показал пистолет на стриме

Главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс отреагировал на ситуацию вокруг разыгрывающего команды Джа Моранта.

Ранее баскетболиста отстранили как минимум на два матча НБА. 23-летний игрок показал боевой пистолет в ходе прямой трансляции в социальных сетях. В этот момент американец находился в ночном клубе.

«Очень непростой момент. Понятно, что я не стану комментировать наши внутренние разговоры. Мы любим Джа и желаем для него лучшего. Главное сейчас — убедиться, что он получает нужную помощь. Мы, со своей стороны, будем его поддерживать, но при этом он должен понести ответственность. О точных сроках его возвращения пока говорить рано», — заявил Дженкинс на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 Морант принял участие в 53 матчах «Мемфиса», набирая в среднем 27,1 очка, а также делая 8,2 передачи и 6,0 подбора за игру.