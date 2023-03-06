Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:45

Адетокунбо совершил хитрость ради оформления трипл-дабла в матче с «Вашингтоном»: «Я сыграл умно»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Яннис Адетокунбо (справа).

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо совершил хитрость ради оформления трипл-дабла в матче против «Вашингтона» (117:111).

За несколько секунд до конца встречи грек, пройдя к кольцу соперника без опеки, бросил мяч в дужку кольца, совершив затем подбор. Таким образом, Адетокунбо оформил трипл-дабл в матче — 23 очка, 10 подборов и 13 передач.

«Я понимал, что в той ситуации лучше было не набирать очки, придержать мяч... В общем, я сыграл умно. Можно сказать, украл этот трипл-дабл», — сказал Адетокунбо после матча.

БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
6
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клипперс» обыграли «Мемфис», Джордж набрал 42 очка
Новости
RSS RSS
Все новости