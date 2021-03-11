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Дончич вышел на 11-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА

08:45
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич вышел на 11-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА.

После матча регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (115:104) Дончич догнал разыгрывающего «Бостона» Боба Кузи, сделав 33-й трипл-дабл за карьеру в лиге.

Лидером по количеству трипл-даблов в истории НБА является Оскар Робертсон (181).

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