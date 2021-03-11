Дончич вышел на 11-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА
08:45
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич вышел на 11-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА.
После матча регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (115:104) Дончич догнал разыгрывающего «Бостона» Боба Кузи, сделав 33-й трипл-дабл за карьеру в лиге.
Luka Doncic (17 PTS, 10 REB, 10 AST) notches his 33rd career triple-double on NBA TV!— NBA (@NBA) March 11, 2021
He is now tied with Bob Cousy for 11th on the all-time triple-doubles list. pic.twitter.com/XtJwAOsU8R
Лидером по количеству трипл-даблов в истории НБА является Оскар Робертсон (181).
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