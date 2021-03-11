Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич вышел на 11-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА.

После матча регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» (115:104) Дончич догнал разыгрывающего «Бостона» Боба Кузи, сделав 33-й трипл-дабл за карьеру в лиге.

Luka Doncic (17 PTS, 10 REB, 10 AST) notches his 33rd career triple-double on NBA TV!



He is now tied with Bob Cousy for 11th on the all-time triple-doubles list. pic.twitter.com/XtJwAOsU8R — NBA (@NBA) March 11, 2021

Лидером по количеству трипл-даблов в истории НБА является Оскар Робертсон (181).