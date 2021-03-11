«Даллас» победил «Сан-Антонио», Дончич сделал трипл-дабл
06:59
«Даллас» победил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:104.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сперс» Демар Дерозан, набравший 30 очков. Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл, набрав 22 очка, 12 подборов и 12 передач.
«Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» идет на седьмой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18)
Д: Порзингис (28+14 подборов), Дончич (22+12 подборов+12 передач), Ричардсон (12)
С: Дерозан (30+11 передач), Миллс (14), Гей (13)
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