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Сегодня, 23:20

Сабонис может подписать новый 4-летний контракт с «Сакраменто» на 120 миллионов долларов

Руслан Минаев
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Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис может пописать новый 4-летний контракт с клубом. По данным инсайдера Yahoo Sports Джейка Фишера, средняя зарплата 27-летнего литовца составит 30 миллионов долларов в год.

Действующий 4-летний контракт игрока на сумму 75 миллионов долларов истекает в конце сезона-2023/24. В предстоящем сезоне его зарплата составит 19,4 миллиона.

Его средние показатели в сезоне-2022/23 — 19,1 очка, 12,3 подбора и 7,3 передачи в 79 матчах. В этом году Сабонис был включен в третью символическую сборную сезона, а также был вызван на Матч всех звезд НБА.

баскетбол
НБА
БК Сакраменто Кингз
Домантас Сабонис
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