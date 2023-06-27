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Сегодня, 17:06

Главный тренер сборной Франции объяснил, в чем Вембаньяма превосходит Йокича уже сейчас

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Франции и «Метрополитана» Венсан Колле объяснил, в чем новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма превосходит центрового «Денвера» Николу Йокича уже сейчас.

«Йокич — особенный игрок, невероятный. У него потрясающее понимание игры, он видит раньше всех, что будет происходить на площадке, и принимает лучшие решения. Виктору предстоит работать над этим, становиться лучше в этом аспекте игры.

В чем Вембаньяма уже сейчас превосходит Йокича — это защита. И, как мне кажется, через несколько лет он станет еще сильнее в этом плане, когда прокачает свое тело», — цитирует Колле Telegraf.

В пятницу, 23 июня 19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2023 под общим первым номером.

Француз в прошлом сезоне выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

Йокич в прошлом сезоне стал чемпионом НБА и лучшим игроком финала. В «регулярке» он провел 69 матчей, в среднем набирая, 24,5 очка, 11,8 подбора и 9,8 передачи.

Сборная Франции по баскетболу
Виктор Вембаньяма
Никола Йокич
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