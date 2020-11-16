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Дэвис отказался продлевать контракт с «Лейкерс»

08:53
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Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отказался продлевать контракт с клубом на следующий сезон, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По данным источника, у форварда было предложение в размере 28,7 миллионов долларов. Однако, как отмечает Хэйнс, это все делается для того, что подписать новый максимальный контракт с «озерными».

Показатели Дэвиса в сезоне-19/20 составили 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

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