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«Детройт» проиграл «Чикаго», «Шарлотт» переиграл «Индиану»

04:49
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«Детройт» на своем паркете проиграл «Чикаго» (88:94) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Шарлотт» с перевесом в одно очко обыграл «Индиану» (123:122).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)

Д: Грант (24), Бей (13), Стюарт (12).

Ч: Лавин (34), Дерозан (17), Вучевич (15 + 15 подборов).

«Шарлотт» — «Индиана» — 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)

Ш: Болл (31), Хэйворд (27), Убре (14), Смит (14).

И: Сабонис (33 + 15 подборов), Брогдон (28 + 11 передач), Дуарте (27).

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Евгений Козинов все материалы автора
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