«Детройт» проиграл «Чикаго», «Шарлотт» переиграл «Индиану»
«Детройт» на своем паркете проиграл «Чикаго» (88:94) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Шарлотт» с перевесом в одно очко обыграл «Индиану» (123:122).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Чикаго» — 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)
Д: Грант (24), Бей (13), Стюарт (12).
Ч: Лавин (34), Дерозан (17), Вучевич (15 + 15 подборов).
«Шарлотт» — «Индиана» — 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)
Ш: Болл (31), Хэйворд (27), Убре (14), Смит (14).
И: Сабонис (33 + 15 подборов), Брогдон (28 + 11 передач), Дуарте (27).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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