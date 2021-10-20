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Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству набранных очков в матчах открытия сезона

11:22
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству набранных очков (481) в матчах открытия сезона, сообщает StatMuse в Twitter.

В первом матче сезона-2021/22 против «Голден Стэйт» (114:121) форвард набрал 34 очка, сделал 11 подборов и 5 передач.

Таким образом, Джеймс обошел по данному показателю бывшего форварда «Юты» Карла Мэлоуна (463 очка).

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