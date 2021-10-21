«Нью-Йорк» переиграл «Бостон», несмотря на 46 очков Брауна
«Бостон» в овертайме проиграл «Нью-Йорку» (134:138 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 46 очков.
В других встречах «Торонто» потерпело поражение от «Вашингтона» (83:89), «Филадельфия» выиграла у «Нью-Орлеана» (117:97), «Миннесота» переиграла «Хьюстон» (124:106), «Мемфис» оказался сильнее «Кливленда» (132:121).
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 83:98 (18:26, 19:31, 22:24, 24:17)
Т: Ванвлит (12), Барнс (12 + 9 подборов), Ануноби (11 + 10 подборов).
В: Бил (23), Харрелл (22), Динуидди (13), Кузма (11 + 15 подборов).
«Нью-Йорк» — «Бостон» — 138:134 OT (29:35, 25:23, 32:24, 30:34, 12:12, 10:6)
Н: Рэндл (35), Фурнье (32), Топпин (14).
Б: Браун (46), Тейтум (20 + 11 подборов), Р.Уильямс (16 + 10 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)
Н: Ингрэм (25), Александер-Уокер (23), Грэм (18).
Ф: Эмбиид (22), Коркмаз (22), Макси (20), Харрис (20 + 12 подборов).
«Миннесота» — «Хьюстон» — 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)
М: Таунс (30 + 10 подборов), Эдвардс (29), Расселл (22).
Х: Вуд (16), Гордон (15), Портер (11), Тайс (11), Шенгюн (11).
«Мемфис» — «Кливленд» — 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)
М: Морэнт (37), Бэйн (22), Мелтон (20).
К: Аллен (25), Секстон (17), Мобли (17).
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)
С: Васселл (19), Уайт (16), Мюррэй (15), Джонсон (15).
О: Бамба (18), Росс (15), Картер (13), Ф.Вагнер (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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