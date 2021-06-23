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«Детройт» получил первый пик драфта 2021 года

04:23
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В Чикаго состоялась лотерея драфта НБА 2021 года, по итогам кооторой команды определились с порядком выбора. Первый номер достался «Детройту».

Второй пик получил «Хьюстон», а замкнул первую тройку «Кливленд». «Торонто» будет выбирать четвертым, «Орландо» — пятым.

Церемония драфта НБА пройдет 29 июля в Бруклине.

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Евгений Козинов все материалы автора
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