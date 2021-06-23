«Финикс» вырвал победу у «Клипперс» за 0,7 секунды до конца матча
«Финикс» обыграл «Клипперс» в полуфинале плей-офф НБА (104:103). «Санс» ведут в серии — 2-0.
«Финикс» проигрывал за 0,9 секунды. Форвард Джей Краудер из аута набросил на кольцо, где центровой Деандре Эйтон забросил мяч в сетку одним касанием. При этом, в предыдущем владении «Клипперс» за 8 секунд до конца имел шанс увеличить преимущество, но Пол Джордж не реализовал оба штрафных броска.
Следующая игра в серии состоится 25 июня.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 104:103 (25:22, 23:25, 27:24, 29:32)
Ф: Пэйн (29), Эйтон (24 + 14 подборов), Букер (20).
К: Джордж (26), Джексон (19), Зубац (14 + 11 подборов).
Счет в серии: 2-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю