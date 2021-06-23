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«Финикс» вырвал победу у «Клипперс» за 0,7 секунды до конца матча

07:05
23 июня. «Финикс» — «ЛА Клипперс» — 104:103. Фото Twitter
23 июня. «Финикс» — «ЛА Клипперс» — 104:103. Фото Twitter
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«Финикс» обыграл «Клипперс» в полуфинале плей-офф НБА (104:103). «Санс» ведут в серии — 2-0.

«Финикс» проигрывал за 0,9 секунды. Форвард Джей Краудер из аута набросил на кольцо, где центровой Деандре Эйтон забросил мяч в сетку одним касанием. При этом, в предыдущем владении «Клипперс» за 8 секунд до конца имел шанс увеличить преимущество, но Пол Джордж не реализовал оба штрафных броска.

Следующая игра в серии состоится 25 июня.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 104:103 (25:22, 23:25, 27:24, 29:32)

Ф: Пэйн (29), Эйтон (24 + 14 подборов), Букер (20).

К: Джордж (26), Джексон (19), Зубац (14 + 11 подборов).

Счет в серии: 2-0.

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