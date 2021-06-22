Крис Пол отклонил приглашение в олимпийскую сборную США
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол отклонил предложение сыграть за сборную США на Олимпиаде 2021 года в Токио, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Пол является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призером чемпионата мира-2006.
Ранее о готовности помочь национальной команде США этим летом заявил одноклубник Пола Девин Букер, а также Кевин Дюрэнт, Джеймс Харден, Бэм Адебайо, Брэдли Бил, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум, Дрэймонд Грин, Крис Миддлтон и Кевин Лав. В итоговый состав сборной попадут 12 баскетболистов.
Олимпийский баскетбольный турнир в Токио стартует 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведет подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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