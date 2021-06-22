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Крис Пол отклонил приглашение в олимпийскую сборную США

22:22
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол отклонил предложение сыграть за сборную США на Олимпиаде 2021 года в Токио, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Пол является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призером чемпионата мира-2006.

Ранее о готовности помочь национальной команде США этим летом заявил одноклубник Пола Девин Букер, а также Кевин Дюрэнт, Джеймс Харден, Бэм Адебайо, Брэдли Бил, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум, Дрэймонд Грин, Крис Миддлтон и Кевин Лав. В итоговый состав сборной попадут 12 баскетболистов.

Олимпийский баскетбольный турнир в Токио стартует 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведет подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.

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