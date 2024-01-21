«Милоуки» обыграл «Детройт», Лиллард оформил дабл-дабл и набрал 45 очков

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Детройт» со счетом 141:135.

Самым результативным на паркете стал защитник «Бакс» Дэмиан Лиллард, набравший 45 очков и сделавший 11 передач. У форварда Янниса Адетокунбо 31 очко и 10 подборов.

После этого матча «Милоуки» с 29 победами занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» с 4 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Милуоки» — 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)

20 января. Детройт. «Little Caesars Arena».