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Паркер объяснил, почему пока не считает Дончича претендентом на звание лучшего европейского баскетболиста в истории

Руслан Минаев
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Бывший разыгрывающий «Сан-Антонио» Тони Паркер объяснил, почему защитника «Далласа» Луку Дончича пока рано причислять к кандидатам на звание лучшего европейского игрока в истории.

«Я считаю, что претендовать можно только когда ты выиграл чемпионат [НБА]. Мне нравятся разговоры на эту тему. Мы постоянно спорим об этом с братом. Я выигрывал чемпионат и считаю, что если ты не ощущал это чувство, то не можешь быть кандидатом и частью этих обсуждений», — сказал француз в подкасте Дуэйна Уэйда The Why.

Другими участниками подкаста были испанец Пау Газоль и немец Дирк Новицки. Паркер является 4-кратным чемпионом НБА в составе «Сперс». Француз становился чемпионом лиги в 2003, 2005, 2007 и в 2014 году. Газоль дважды выигрывал чемпионат вместе с «Лейкерс» — в 2009 и 2010 году, а Новицки — с «Далласом» в 2011-м.

24-летний Дончич проводит шестой сезон в НБА. В четырех из них словенец входил в первую пятерку игроков по итогу сезона. Также Дончич 4 раза участвовал в Матче звезд НБА.

Баскетбол
НБА
Лука Дончич
Тони Паркер
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