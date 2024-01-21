«Филадельфия» на выезде обыграла «Шарлотт», у Эмбиида дабл-дабл

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Шарлотт» со счетом 97:89.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Филадельфия» с 28 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 9 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)

21 января.