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Сегодня, 06:22

«Денвер» выиграл у «Юты», «Сан-Антонио» переиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Антонио» обыграл «Чикаго» (129:124) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Денвер» выиграл у «Юты» (117:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 129:124 (36:29, 26:31, 32:34, 35:30)

С: Джонсон (33), Пелтль (21 + 13 подборов), Сохан (13), Ричардсон (12).

Ч: Дерозан (33), Уайт (19), Драммонд (17 + 14 подборов), Досунму (12).

«Денвер» — «Юта» — 117:101 (35:25, 28:25, 26:28, 28:23)

Д: Хайлэнд (26), Портер (22 + 13 подборов), Дж. Мюррэй (13).

Ю: Маркканен (17 + 10 подборов), Конли (14), Секстон (13).

БК Денвер Наггетс
БК Чикаго Буллз
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс
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