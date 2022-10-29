«Лейкерс» проиграли пятый матч подряд на старте сезона

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«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:111. Команда из Лос-Анджелеса потерпела пятое поражение подряд.

В другой встрече «Милуоки» выиграл у «Нью-Йорк» (119:108) благодаря дабл-даблу Янниса Адетокунбо.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 119:108 (26:24, 33:29, 37:32, 23:23)

М: Я. Адетокунбо (30 + 14 подборов), Аллен (17), Холидэй (16), Картер (14), Б. Лопес (14 + 11 подборов).

Н: Барретт (20), Рэндл (14 + 12 подборов), Куикли (14), Брансон (13), Роуз (12).

"Миннесота" - «Лейкерс» — 111:102 (28:25, 24:27, 26:23, 33:27)

М: Эдвардс (29), Гобер (22 + 21 подбор), Таунс (21), Принс (13).

Л: Джеймс (28), Уэстбрук (18), Браун (12), Ривз (12).