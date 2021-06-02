«Денвер» переиграл «Портленд»
«Денвер» переиграл «Портленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (147:140). «Наггетс» вышли вперед в серии — 3-2.
Следующая игра в серии состоится 3 июня.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Денвер» — «Портленд» — 147:140 OT (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 14:14, 12:5)
Д: Йокич (38 + 11 подборов), Моррис (28), Портер (26 + 12 подборов).
П: Лиллард (55 + 10 передач), Ковингтон (19 + 11 подборов), Макколлум (18).
Счет в серии: 3-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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