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«Денвер» переиграл «Портленд»

07:20
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«Денвер» переиграл «Портленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (147:140). «Наггетс» вышли вперед в серии — 3-2.

Следующая игра в серии состоится 3 июня.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Денвер» — «Портленд» — 147:140 OT (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 14:14, 12:5)

Д: Йокич (38 + 11 подборов), Моррис (28), Портер (26 + 12 подборов).

П: Лиллард (55 + 10 передач), Ковингтон (19 + 11 подборов), Макколлум (18).

Счет в серии: 3-2.

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