«Бруклин» переиграл «Бостон» в первом раунде плей-офф НБА
«Бруклин» выиграл у «Бостона» в 5-м матче первого раунда плей-офф НБА (123:109). «Нетс» выиграли серию — 4-1.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Бруклин» — «Бостон» — 123:109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30)
Бр: Харден (34 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (25), Дюрант (24).
Бс: Тейтум (32), Фурнье (18), Лэнгфорд (17).
Свет в серии: 4-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю