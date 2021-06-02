Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бруклин» переиграл «Бостон» в первом раунде плей-офф НБА

05:33
Теги:

«Бруклин» выиграл у «Бостона» в 5-м матче первого раунда плей-офф НБА (123:109). «Нетс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Бруклин» — «Бостон» — 123:109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30)

Бр: Харден (34 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (25), Дюрант (24).

Бс: Тейтум (32), Фурнье (18), Лэнгфорд (17).

Свет в серии: 4-1.

Читайте также

Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов
Судан заявил о намерении пересмотреть соглашение по базе РФ на Красном море
В Польше пытались освистать российский гимн перед началом матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд