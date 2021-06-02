Защитник «Портленда» Лиллард установил уникальный рекорд результативности в НБА
Защитник «Портленда» Дэмиэн Лиллард установил уникальный рекорд результативности в матчах НБА, сообщает ESPN Stats&Info.
30-летний американец стал первым игроком в истории лиги, который смог набрать 50 очков, забросить 10 трехочковых и отдать 10 передач в одном матче. Это достижение покорилось Лилларду в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (140:147 ОТ). Всего на его счету в матче 55 очков, 10 передач и 12 трехочковых.
Damian Lillard is the first player in NBA history with at least 50 points, 10 assists and 10 three-pointers in a game, regular season or playoffs. pic.twitter.com/k4bXNY4ndv— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2021
«Портленд» проигрывает со счетом 2-3 в серии против «Денвера». Шестой матч состоится 3 июня.
В случае поражения «Портленд» вылетит, а «Денвер» пройдет во второй раунд, где сыграет с победителем серии «Финикс» — «Лейкерс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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