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Защитник «Портленда» Лиллард установил уникальный рекорд результативности в НБА

07:32
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Защитник «Портленда» Дэмиэн Лиллард установил уникальный рекорд результативности в матчах НБА, сообщает ESPN Stats&Info.

30-летний американец стал первым игроком в истории лиги, который смог набрать 50 очков, забросить 10 трехочковых и отдать 10 передач в одном матче. Это достижение покорилось Лилларду в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (140:147 ОТ). Всего на его счету в матче 55 очков, 10 передач и 12 трехочковых.

«Портленд» проигрывает со счетом 2-3 в серии против «Денвера». Шестой матч состоится 3 июня.

В случае поражения «Портленд» вылетит, а «Денвер» пройдет во второй раунд, где сыграет с победителем серии «Финикс» — «Лейкерс».

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