Защитник «Портленда» Лиллард установил уникальный рекорд результативности в НБА

Защитник «Портленда» Дэмиэн Лиллард установил уникальный рекорд результативности в матчах НБА, сообщает ESPN Stats&Info.

30-летний американец стал первым игроком в истории лиги, который смог набрать 50 очков, забросить 10 трехочковых и отдать 10 передач в одном матче. Это достижение покорилось Лилларду в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (140:147 ОТ). Всего на его счету в матче 55 очков, 10 передач и 12 трехочковых.

Damian Lillard is the first player in NBA history with at least 50 points, 10 assists and 10 three-pointers in a game, regular season or playoffs. pic.twitter.com/k4bXNY4ndv — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2021

«Портленд» проигрывает со счетом 2-3 в серии против «Денвера». Шестой матч состоится 3 июня.

В случае поражения «Портленд» вылетит, а «Денвер» пройдет во второй раунд, где сыграет с победителем серии «Финикс» — «Лейкерс».