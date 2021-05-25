Дабл-Дабл Адетокунбо принес «Милуоки» вторую победу над «Майами» в серии плей-офф НБА
«Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 132:98.
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов.
Счет в серии стал 2-0. Следующий матч пройдет 28 мая в Майами и начнется в 2:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Милуоки» — «Майами» — 132:98 (46:20, 32:31, 29:27, 25:20)
25 мая.
Счет в серии: 2-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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