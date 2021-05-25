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Дабл-Дабл Адетокунбо принес «Милуоки» вторую победу над «Майами» в серии плей-офф НБА

05:32
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«Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 132:98.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов.

Счет в серии стал 2-0. Следующий матч пройдет 28 мая в Майами и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Милуоки» — «Майами» — 132:98 (46:20, 32:31, 29:27, 25:20)

25 мая.

Счет в серии: 2-0.

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