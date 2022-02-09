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Сегодня, 07:42

«Никс» потерпели четвертое поражение кряду

Евгений Козинов
Корреспондент

«Денвер» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:115. «Никс» потерпели четвертое поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл.

«Денвер» занимает 6-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» идет на 12-й строчке в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Нью-Йорк» — 132:115 (40:36, 43:24, 28:34, 21:21)

Д: Хайлэнд (22), Йокич (21 + 11 подборов), Грин (20), Бартон (20), Гордон (19).

Н: Рэндл (28 + 10 подборов), Фурнье (21), Барретт (18).

БК Денвер Наггетс
БК Нью-Йорк Никс
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