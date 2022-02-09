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Сегодня, 07:03

«Даллас» переиграл «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:86. «Маверикс» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл.

«Даллас» идет на 5-м месте в Западной конференции. «Детройт» занимает 14-ю строчку в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 116:86 (36:26, 29:25, 33:20, 18:15)

Дал: Дончич (33 + 11 передач), Брансон (21), Берк (18).

Дет: Диалло (18), Грант (15), Стюарт (14 + 15 подборов).

БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
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